Свыше 6 тыс. фактов фиктивного трудоустройства в рамках «Дорожной карты занятости» выявлено в Казахстане

Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о выполнении его поручений по обеспечению законности в ходе реализации антикризисных мер, в частности, о предотвращении незаконных трат бюджетных средств.

«Генеральный прокурор доложил о предотвращении незаконных бюджетных трат на 16,5 млрд тенге по 130 конкурсам на ремонт дорог и строительство объектов социальной инфраструктуры. Установлено свыше 6 тыс. фактов фиктивного трудоустройства в рамках «Дорожной карты занятости», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также он сообщил о пресечении ряда нарушений законодательства в сфере оборота лекарственных средств. Так, выявлены случаи закупа лекарств по явно завышенным ценам, системные нарушения процедуры государственных закупок, факты неэффективного планирования и ценообразования. Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 400 тыс. упаковок медицинских препаратов, 12 млн медицинских масок на 1 млрд тенге.

Вместе с тем, по информации генпрокурора, уровень преступности в стране снизился на 35%, вдвое снизилось количество краж, грабежей, хулиганств и изнасилований.

Также Нурдаулетов сообщил, что в этом году прокуроры прекратили необоснованное уголовное преследование в отношении 54 лиц, из служебных помещений и изоляторов были освобождены 500 человек, по протестам прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 585 граждан.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить контроль в сфере реализации антикризисных мер, приняв исчерпывающие меры по пресечению нарушений и наказанию виновных лиц. Кроме того, Президент отметил необходимость усилить координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», - сообщила Акорда.