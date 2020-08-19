От коронавируса и пневмонии умерли 26 человек
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Почти 1,1 тыс. случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировали в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 081 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 11 летальных исхода от нее, сообщает министерство здравоохранения.

Всего с 1 августа зарегистрировано 19 754 случая коронавирусной пневмонии и 231 смерть от нее.

Минздрав не дает данных о заболеваемости пневмонией в регионнальном разрезе, несмотря на неоднократные обещания.

От коронавируса за минувшие сутки скончалось 15 человек. Продолжают лечение 15 839 человека, из них в стационарах находятся 7 383. Состояние 366 человек оценивается как тяжелое, состояние 90 – как крайне тяжелое, 59 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в Казахстане к этому моменту достигло 123 325.

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