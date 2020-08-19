12 школ на 20 тыс. мест сдадут в эксплуатацию в этом году в столице

Аким столицы Алтай Кульгинов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом и инфраструктурном развитии города и отчитался об основных результатах борьбы с пандемией, сообщает Акорда.

В частности, в ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки к новому учебному году. По словам Кульгинова, в этом году будет сдано в эксплуатацию 12 школ на 20 тыс. мест, а детям из малообеспеченных семей будут предоставлены 34 500 компьютеров, школьная одежда и ученические принадлежности.

Что касается результатов борьбы с коронавирусом, то, как доложил президенту аким столицы, количество вызовов снизилось с 500 до 11 в сутки, нагрузка на инфекционные стационары уменьшилась с 4 тыс. пациентов на пике до 283 в настоящее время. Кульгинов также сообщил, что в рамках подготовки к возможным вспышкам инфекции предстоящей осенью сформирован запас медикаментов, при необходимости будут развернуты дополнительные места в стационарах, дополнительно закуплено 511 кислородных концентраторов, и сейчас их количество составляет 1435. В три раза увеличено количество аппаратов ИВЛ – до 414, закуплено свыше 600 флоуметров, 500 спецкроватей, а станция скорой помощи пополнится 24 каретами скорой медпомощи.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию города. В частности, он отметил особую значимость решения вопросов долевого строительства, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры жилых массивов.