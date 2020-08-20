Ни одного случая не выявлено в Шымкенте
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244 новых случая COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 244 новых случая коронавирусной инфекции. У 134 человек проявились симптомы болезни, у 110 – бессимптомная форма.

В столице зарегистрировано 38 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 27, в Карагандинской области – 25, в Алматы – 24, в Атырауской области – 20, в Западно-Казахстанской области – 18, в Акмолинской области – 17, в Туркестанской области – 17, в Северо-Казахстанской области – 16, в Актюбинской области – 6, в Костанайской области – 13, в Жамбылской области – 8, в Мангистауской области – 7, в Алматинской области – 4, в Павлодарской области – 3, в Кызылординской области – 1.

Ни одного случая заражения не выявлено в Шымкенте.

Всего в Казахстане с 13 марта подтверждено 103 815 случаев заражения коронавирусом, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели 86 450 человек.

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