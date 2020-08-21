Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 104 тысячи

За сутки в Казахстане коронавирусная инфекция подтверждена у 256 человек, из них 153 – с симптомами болезни, 103 – без клинических проявлений.

Лидерами прироста новых случаев за сутки стали Павлодарская область – 33 новых случая, Алматы – 32, Восточно-Казахстанская область – 31. В Карагандинской области зарегистрировано 22 случая, в Атырауской области – 18, в Западно-Казахстанской области – 17, в Северо-Казахстанской, Акмолинской области, Туркестанской областях – по 14 новых случаев, в Костанайской области – 12, в Алматинской области – 9, в столице, в Мангистауской и Жамбылской областях – по 8 случаев, в Кызылординской и Актюбинской областях – по 6, в Шымкенте – 4.

Всего в стране подтверждено 104 071 случай заражения коронавирусом, без учета коронавирусной пневмонии.

Выздоровели к этому моменту 87 920 человек.