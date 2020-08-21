В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 22,6 млн человек, скончались порядка 795,5 тыс.

В США количество заразившихся достигло 5,57 млн человек, в Бразилии – превысило 3,5 млн человек, в Индии – 2,8 млн. В России – 939,8 тыс. случаев заражения, в ЮАР – 599,9 тыс., в Перу – 558,4 тыс., в Мексике – 543,8 тыс., в Колумбии – 513,7 тыс., в Чили – 391,8 тыс., в Испании – 377,9 тыс.

Больше всего умерших в США – 174,2 тыс. человек, в Бразилии – 112,3 тыс., в Мексике – 59,1 тыс., в Индии – 53,8 тыс., в Великобритании – порядка 41,5 тыс., в Италии – 35,4 тыс., во Франции – 30,4 тыс., в Испании – 28,8 тыс., в Перу – 26,8 тыс., в Иране – 20,2 тыс.

По данным Русской службы ВВС, значительный прирост случаев отмечается в Германии и Испании – страны вернулись к апрельским показателям, а также во Франции, в Украине. В Сеуле новая вспышка привела к возвращению ограничений. В Италии суточный прирост также вырос до рекордных с конца мая показателей. Сейчас в Германии насчитывается уже почти 231,3 тыс. случаев заражения, во Франции – 256,5 тыс., в Италии – 256,2 тыс., в Украине – 100,8 тыс., в Южной Корее – 16,6 тыс.