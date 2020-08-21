Принять экстренные меры по готовности школ к новому учебному году поручил вице-премьер Казахстана

Не все регионы оказались готовы к началу учебного года – у детей не компьютеров и учебников, а в школах не хватает педагогов, заявил в пятницу в ходе пленарного заседания августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. В этой связи он поручил решить все вопросы на местах, в противном случае персональную ответственность понесут заместители акимов областей и начальники управлений образований.

«Осталось фактически несколько дней, а у нас у многих детей нет компьютеров, в школах не хватает педагогов, перебои с поставкой учебников. Поэтому поручаю каждому руководителю управлений образования принять экстренные меры по обеспечению и полной готовности к началу учебного года. Это будет ответственность всех заместителей акимов областей, всех начальников управлений образований на местах. Это будет персональная ответственность каждого», - заявил Тугжанов.

Вице-премьер подчеркнул, что в школы и детские сады сегодня должны стать особыми объектами, в том числе массового контроля.

«Все задействованные в учебном процессе лица несут персональную ответственность за здоровье детей. Это касается и педагогов, воспитателей», - добавил заместитель премьер-министра.

Он напомнил, что необходимо продумать все детали учебного процесса, начиная со входа в школу и до развозки детей до дома. Важно избежать скопления школьников, для этого нужно разграничить время прихода разных классов и выхода из него, назначить конкретных дежурных лиц для встречи и сопровождения детей. Во всех школах необходимо регулярно проводить тщательную уборку с применением дезинфицирующих средств.

«По каждому классу должен быть план готовности. Вопрос не простой, но это необходимо для обеспечения безопасности и, в первую очередь, здоровья наших детей. Необходимо организовать фильтры при входе в здание, установить тепловизоры, дезинфицирующие тоннели, коврики для обуви, одним словом – все необходимое, то, что требуется санитарным режимом. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, чтобы дети не переходили из класса в класс. В помещениях должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук, лампами для обеззараживания воздуха для обеспечения безопасности детей. Нужно обеспечить бесперебойную работу медицинских кабинетов при школах. По вопросам подготовки к началу учебного года конкретные поручения уже даны всем нашим регионам», - заключил Тугжанов.