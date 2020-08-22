Лидером прироста новых случаев остается Алматы
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242 случая COVID-19 подтверждено в Казахстане за сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 242 случая коронавирусной инфекции. У 129 заболевших проявились симптомы, у 113 – бессимптомная форма.

В Алматы подтверждено 40 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 30, в столице – 24, в Карагандинской области – 24, в Атырауской области – 17, в Западно-Казахстанской области – 16, в Павлодарской области – 15, в Северо-Казахстанской области – 14, в Мангистауской области – 12, в Туркестанской области – 11, в Костанайской области – 10, в Жамбылской области – 9, в Акмолинской области – 8, в Алматинской области – 7, в Кызылординской и Актюбинской областях – по 2, в Шымкенте – 1.

Всего в стране подтверждено 104 313 случаев коронавирусной инфекции, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели от КВИ 89 712 человек.

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