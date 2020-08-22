В озере Кобейтуз обнаружили высокие концентрации токсичных веществ

Результаты анализов воды озера Кобейтуз показали наличие в ней высоких концентраций токсичных веществ и металлов, сообщает пресс-служба Минэкологии.

«РГП «Казгидромет»25 июля провел внеплановый выезд и отбор проб воды, донных отложений и прибрежной почвы на озере Кобейтуз, расположенное в Акмолинской области, Ерейментауском районе. Анализ качества воды озера Кобейтуз выполнен по 42 физико-химическим показателям. В донных отложениях определялось содержание кадмия, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, хрома. В прибрежной почве -содержание кадмия, меди, цинка, свинца, хрома. В пробах поверхностных вод обнаружены высокие концентрации токсичных, остро-токсичных элементов и металлов – мышьяк (20,7 мг/дм3), свинец (73,8 мг/дм3), кадмий (0,19 мг/дм3), цинк (15,7 мг/дм3), хром (2,3 мг/дм3), медь (1,4 мг/дм3), никель (0,4 мг/дм3), молибден (6,2 мг/дм3)», - сообщили в министерстве.

Здесь считают, что «возможный источник поступления макро-микроэлементов в поверхностные воды – вымывание из подземных почв», та как недра Ерейментауского района богаты запасами золота, сурьмы, каменного угля, бокситов, гранита, известняка и других.

Результаты по фактическим концентрациям физико-химических показателей воды, донных отложений, прибрежной почвы направлены в комитет экологического регулирования и контроля.

«Учитывая наличие высоких концентрации высокотоксичных химических веществ в озере Кобейтуз, полагаем необходимым провести специальные исследования с привлечением уполномоченного государственного органа в области здравоохранения для того, чтобы установить безопасность водоема Кобейтуз для населения», - заключили в ведомстве.

