Трамп обвинил Путина, Байдена и Зеленского в развязывании войны в Украине

Он считает, что Путин мог бы не начинать войну
Президент США Дональд Трамп считает, что виноваты в полномасштабной войне в Украине ее президент Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин и бывший президент США Джо Байден. Как сообщается издание DW, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете.
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