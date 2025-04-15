Трамп обвинил Путина, Байдена и Зеленского в развязывании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что виноваты в полномасштабной войне в Украине ее президент Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин и бывший президент США Джо Байден. Как сообщается издание DW , об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете.

«Байден мог закончить ее (войну – В.), и Зеленский мог ее закончить, а Путину никогда нельзя было ее начинать», - заявил Трамп.

По его словам, «миллионы людей мертвы из-за трех человек». Причем Путина он ставит по ответственности на первое место, Байдена, «который понятия не имел, что он делает на второе», затем – Зеленского.

«Если ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь выиграть войну. Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя. А потом надеяться, что тебе дадут ракеты.», - сказал Трамп о Зеленском.

Также президент США сказал, что поставил Путину «дедлайн» по прекращению огня в Украине, но конкретные сроки он не указал.