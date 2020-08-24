В Казахстане намерены перевести в онлайн услуги по постановке на воинский учет и получению военного билета

В министерстве обороны Казахстана на заседание комиссии по противодействию коррупции в Вооруженных силах подвели итоги работы за истекший период 2020 года и рассмотрели анализ коррупционных рисков в деятельности управления командующего десантно-штурмовыми войсками. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, был предложен ряд инициатив для исключения коррупционных рисков.

«Акцентировано внимание на необходимости устранения системных проблем, причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, исключения повторения коррупционных правонарушений, недопущения хищения выделенных бюджетных средств. В качестве примера превентивного характера обозначено включение в перечень должностей, при назначении на которые проводится проверка через полиграф, должностей командиров воинских частей», - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании замминистра обороны Тимур Дандыбаев, в результате принятых антикоррупционных мер в Вооруженных силах количество коррупционных преступлений с 2015 по 2019 годы снижено более чем в 4 раза. В 2019 году было допущено всего 6 коррупционных преступлений, тогда как с 2015 по 2018 годы это количество составляло от 17 до 34. Вместе с тем за истекший период 2020 года отмечается рост на 76%. Однако, как подчеркивают в Минобороны, «это не увеличение коррупционной преступности, а увеличение выявляемости», что «вполне ожидаемо, учитывая кардинально новые подходы, которые применяет министерство обороны».

Например, анализ состояния антикоррупционной деятельности в ВС показал, что принятые превентивные меры позволили минимизировать преступления в сфере хищений бюджетных средств – в 2019 и в 2020 таких преступлений зарегистрировано не было. По данным Минобороны, «в основном допущены факты бытовой эпизодической коррупции со стороны отдельных военнослужащих, поддавшихся соблазну из-за своей недисциплинированности и алчности». Но, как заверили в ведомстве, «ни один факт коррупционного преступления не остается без рассмотрения, принимаются меры по привлечению к ответственности всех виновных должностных лиц, допустивших нарушения».

Вместе с тем анализ выявил некоторые проблемы методологии определения уровня коррупции. Так, «количество коррупционных преступлений без удельного веса не отражает объективную ситуацию и приводит к искаженному восприятию действительности», отмечают в министерстве.

«Принимая во внимание численность Вооруженных сил, объективнее считать уровень коррумпированности по удельному весу коррупционеров на количество должностных лиц государственного органа. Необходимо отметить, что особенностью воинской службы является то, что любой военнослужащий по контракту рядового и сержантского составов может являться должностным лицом, наделенным полномочиями. Также при определении рейтинга коррумпированности важно учитывать тяжесть преступления, степень общественной опасности», - пояснили в Минобороны.

Также в Минобороны сообщили, что для устранения причины и условий возникновения коррупции в военкоматах на базе одного из департаментов по делам обороны создан пилотный проект, предполагающий оказание всех услуг в электронном виде, начиная с постановки на воинский учет, заканчивая получением военного билета.

«После отработки данного механизма подобный подход будет внедряться повсеместно», - заверили в ведомстве, добавив, что услуги по предоставлению отсрочки от призыва и освобождению от призыва предлагается включить в реестр государственных услуг.

Что касается анализа коррупционных рисков в деятельности управления командующего Десантно-штурмовыми войсками, то здесь, по данным Минобороны, «комиссия дала свои рекомендации по исключению дискреционных полномочий командиров воинских частей при осуществлении контроля за организацией питания, разработке алгоритма определения продовольствия, не соответствующего качеству, а также недоброкачественной приготовленной пищи, обеспечению воинских частей необходимыми приборами и другие рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в сферах тылового и кадрового обеспечения».