Массовой заболеваемости синдромом Кавасаки среди детей в Казахстане нет – Минздрав

Официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заверил, что массовой заболеваемости синдромом Кавасаки среди детей нет – в стране после перенесенной коронавирусной инфекции он диагностирован лишь у 16 детей.

«В последние дни мы заметили обеспокоенность со стороны казахстанских женщин матерей в ситуации, которая осуждается вопросы заболеваемости наших детей, перенесших COVID-19 и мультсистемным воспалительным синдромом или так называемым синдромом Кавасаки. Мы хотели бы отметить, что не стоит поддаваться никакой панике. Никакой массовой заболеваемости синдромом Кавасаки нет. Из почти 2 500 детей заболевших коронавирусной инфекцией, мультсистемный воспалительный синдром подтвержден лишь у 16 несовершеннолетних. Половина из которых уже выписаны с полным выздоровлением», - сообщил Коджахметов.

В свою очередь председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Боранбаева отметила, что дети болеют коронавирусной инфекцией реже, чем взрослые, и у них менее выражена симптоматика, они реже нуждаются в госпитализации, и заболевание у них чаще всего протекает в бессимптомной или легкой форме.

«Всего с начала пандемии в Казахстане заболело коронавирусной инфекцией около 2,5 тыс. детей, из них новорожденных – 111. В 80% у детей COVID протекал в бессимптомной и легкой форме. И только 20% перенесли заболевание в средне-тяжелой и тяжелой форме. В основном это были дети с тяжелой сопутствующей хронической патологией, которая усугубила течение болезни. Летальных исходов среди детей не отмечалось», - заверила Боранбаева.

Она также рассказала, что мультисистемный воспалительный синдром, временно ассоциированный с COVID-19 является больше «постинфекционным синдромом, который развивается у детей через 3-5 недель после перенесенного COVID-19».

«Другое название – Каваскиподобный синдром, так как он имеет клиническое сходство с болезнью Кавасаки, хотя существуют определенные отличия. Основным из них является то, что болезнь Кавасаки развивается у детей раннего возраста, пик заболеваемости приходится примерно на 2 года. Важным для лечения мультивоспалительного синдрома является ранняя диагностика и своевременно начатая терапия. Основными клиническими симптомами являются наличие высокой температуры в течение 24 часов и поражение двух или более органов в сочетании с лабораторными доказательствами воспаления и эпидемиологическими данными», - уточнила глава центра.