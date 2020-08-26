Африка объявлена свободной от естественной формы заболевания полиомиелитом

Региональная сертификационная комиссия для Африки, созданная Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с полиомиелитом, подтвердила, что естественная форма заболевания на континенте полностью искоренена. Последний случай полиомиелита был зафиксирован четыре года назад в Нигерии. В прошлом от него ежегодно страдали до 75 тыс. детей. Сейчас вирус встречается только в Афганистане и Пакистане. А два из трех штаммов дикого полиовируса были ранее ликвидированы во всем мире. Во вторник Африка была объявлена свободной от третьего, последнего штамма.

Полиовирус передается от человека к человеку, в основном через зараженную воду. Первые симптомы заболевания включают высокую температуру, вялость, головную боль, рвоту, ригидность затылка и боль в суставах. Затем болезнь поражает нервную систему и развивается стремительно: уже через несколько часов может наступить паралич. А от 5 до 10% больных умирают, поскольку паралич захватывает дыхательные мышцы. Эффективного лечения от полиомиелита нет, но вакцинирование детей дает пожизненный иммунитет.

Вакцина от полиомиелита была разработана в 1952 году, и в настоящее время более 95% населения Африки привиты. Вирус легко может вернуться на континент и быстро распространиться среди непривитого населения.

Однако есть еще полиомиелит вакцинного происхождения – редкая форма заболевания, возникающая в результате мутации ослабленного вируса, который используется для вакцинации. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала года эта болезнь была выявлена в 177 случаях в Нигерии, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Анголе. Как объясняет ВОЗ, «при крайне низком уровне иммунизации населения, выведенный из организма вакцинный вирус может продолжать циркулировать в течение продолжительного периода времени», а «в очень редких случаях вакцинный вирус может генетически измениться в форму, которая может вызвать паралич», но риск полиомиелита вакцинного происхождения крайне мал.

По данным издания The New York Times, в прошлом году в Африке было зафиксировано 320 больных цПВВП по сравнению с 68 случаями в 2018. В 2020 году число таких случаев может снова вырасти, поскольку пандемия коронавируса привела к остановке иммунизации во многих регионах.