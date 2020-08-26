Число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане превысило 105 тысяч

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. У 98 инфицированных проявились симптомы КВИ, у 75 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области подтверждено 27 новых случаев, в Алматы – 21, в Карагандинской области – 19, в Атырауской области – 17, в столице – 16, в Западно-Казахстанской области – 11, в Северо-Казахстанской области – 11, в Туркестанской области – 10, в Костанайской области – 9, в Акмолинской области – 7, в Павлодарской области – 6, в Мангистауской области – 5, в Алматинской области – 4, в Актюбинской области – 4, в Жамбылской области – 3, в Шымкенте – 2, в Кызылординской области – 1.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 105 075, без учета случаев коронавирсной пневмонии. Выздоровели 93 990 человек.