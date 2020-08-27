168 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 168 новых случаев коронавирусной инфекции. У 83 заболевших проявились симптомы, у 85 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 24 случая, в столице – 21, в Карагандинской области – 19, в Алматы – 15, в Туркестанской области – 14, в Атырауской области – 12, в Северо-Казахстанской области – 11, в Западно-Казахстанской области – 10, в Павлодарской области – 10, в Костанайской области – 8, в Акмолинской области – 8, в Алматинской области – 6, в Мангистауской области – 3, в Актюбинской области – 3, в Жамбылской области – 2, в Кызылординской области – 2.

Ни одного нового случая не зарегистрировано в Шымкенте.

Всего с 13 марта в Казахстане подтверждено 105 243 случая коронавируса, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели 94 713 человек.

