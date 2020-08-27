Спортивные школы не должны требовать от детей ПЦР-тесты и тесты на антитела – Есмагамбетова

Спортивные школы, которые возобновляют свою деятельность в рамках второго этапа послабления карантинных мер с 31 августа, как и другие образовательные учреждения, не имеют права требовать от детей обязательной сдачи ПЦР-тестирования и теста на антитела. Как заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственных санитарный врач Айжан Есмагамбетова, такое требование является необоснованным.

«На сегодня действующими нормативными правовыми актами – это санитарные правила и постановление главного государственного санитарного врача – ни для какой отрасли, ни для персонала, ни для посетителей не предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование», - заявила Есмагамбетова, отвечая на вопрос, насколько законно требование некоторых спортивных организаций сдавать такие тесты.

Она напомнила, что ПЦР – это диагностический тест, для которого должны быть показания, то есть либо клинические проявления, либо контакты с зараженным коронавирусной инфекцией.

«Сегодня, когда мы посещаем какие-либо учреждения, наличие ПЦР отрицательного теста сегодня никак не гарантирует, что через 2-3 дня этот тест будет отрицательным. Поэтому требование результатов ПЦР-тестов для посещения каких-либо секций, оно совершенно необоснованно. То же самое касается теста на антитела – он не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом при посещении какого-либо учреждения», - подчеркнула главный государственный санитарный врач.