Спортивные школы не должны требовать от детей ПЦР-тесты и тесты на антитела – Есмагамбетова

Такое требование является необоснованным
Тамара Вааль, Vласть
Спортивные школы, которые возобновляют свою деятельность в рамках второго этапа послабления карантинных мер с 31 августа, как и другие образовательные учреждения, не имеют права требовать от детей обязательной сдачи ПЦР-тестирования и теста на антитела. Как заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственных санитарный врач Айжан Есмагамбетова, такое требование является необоснованным.
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