В Казахстане предлагают ввести военно-патриотическое воспитание в программы дополнительного образования

На очередном пленарном заседании мажилиса в среду в первом чтении был рассмотрен законопроект «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания». Поправками предлагается включить военно-патриотическое воспитание в программы дополнительного образования, создать координационные советы на республиканском уровне, а также повысить престиж военных.

«Сейчас возникла ситуация, что многие молодые люди не хотят идти в армию, убегают, для них иметь военный билет - это уже непрестижно. (...) В связи с этим мы, группа депутатов, подготовили законопроект по развитию военно-патриотического воспитания», - сказала депутат мажилиса Айгуль Куспан.

В пояснительной записке в законопроекту указывается, что закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» будет дополнен новой статьей 14-1, закрепляющей определение терминов «военно-патриотическое воспитание», «система военно-патриотического воспитания». Кроме того, предусматривается создание координационных советов по военно-патриотическому воспитанию на республиканском уровне, а также при местных исполнительных органах в целях координации и согласованности действий всех государственных органов и организаций. Также предусматривается включение военно-патриотического воспитания в программы дополнительного образования.

Несмотря на то что депутаты поддержали в целом законопроект, некоторые подвергали критике прививание патриотизма «через мероприятия».

«Сегодня на патриотизм влияет экономическая и социальная несправедливость. Если у нас продолжится разрыв между крайне богатыми и крайне бедными, то уровень патриотизма у молодежи будет падать», - заявил депутат Ерлан Саиров.

Депутатка Юлия Кучинская также пояснила, что в рамках работы над законопроектом был предложен ряд поправок для создания «справедливой системы отсрочек и освобождений». В частности, ввнесена поправка, в рамках которой отсрочки от прохождения срочной службы будут доступны только один раз для одного уровня образования.

Также депутаты предложили включить в число призывников сержантов запаса, актуализировать информацию о призывниках в автоматическом режиме и внедрить проактивный формат оказания услуг.

Помимо прочего, депутаты предлагают прекратить обязанности по отработке за обучение для граждан, прошедших воинскую службу по призыву и заключивших контракт, сохранить зарплаты и должности за гражданами, проходящими медицинскую комиссию, а студентам, отказавшимся от отсрочки и призванным на службу, гарантировать сохранение гранта и не отчислять их на период прохождения службы.