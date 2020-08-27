Еще 250 тыс. компьютеров должны закупить акиматы к 1 сентября

Меньше половины запланированного объема компьютеров к началу учебного года закупили местные исполнительные органы и передали детям. Еще 250 тыс. компьютеров должны быть поставлены до 1 сентября, заявил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«Начиная с четвертой четверти, местные исполнительные органы, выделяют и выделили соответствующие финансовые средства для приобретения компьютеров. Из республиканского бюджета также направлены трансферты местным исполнительным органам. В настоящее время акиматы проводят закуп компьютеров. Мы планируем до 1 сентября, как минимум 420-450 тыс. компьютеров передать для временного пользования школьникам», - заявил Аймагамбетов.

При этом, сообщил он, на данный момент местные исполнительные органы закупили и передали детям порядка 200 тыс. компьютеров во временное пользование.

«Ежедневно идет поставка данных компьютеров. И по актам, согласно закону «О государственном имуществе» и по Гражданскому кодексу, эти компьютеры передаются во временное пользование нуждающимся семьям. Необходимо понимать, что это имущество школы, компьютеры приобретаются для школы, чтобы в дальнейшем наши же дети могли обучаться и пользоваться этими компьютерами уже в рамках учебного процесса», - подчеркнул глава Минобразования и науки.