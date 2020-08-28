Еще у 165 казахстанцев за сутки выявлен COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 165 случаев коронавирусной инфекции. У 111 заболевших проявились симптомы болезни, у 54 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано по 26 новых случаев, в Карагандинской области – 19, в столице – 14, в Северо-Казахстанской области – 12, в Туркестанской области – 11, в Западно-Казахстанской и Костанайской областях – по 10 новых случаев, в Атырауской и Акмолинской областях – по 9, в Павлодарской области – 7, в Жамбылской и Мангистауской областях – по 3 новых случая, в Шымкенте, Алматинской и Актюбинской областях – по 2.

Ни одного случая не зарегистрировано в Кызылординской области.

Всего в Казахстане с 13 марта подтверждено 105 408 случаев коронавирусной инфекции, без учета пневмонии. Выздоровели 95 253 человека.