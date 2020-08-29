У 150 казахстанцев за сутки выявлен COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции. У 93 заболевших проявились симптомы болезни, у 57 была установлена бессимптомная форма.

В Алматы зарегистрировано 24 новых случая, в Восточно-Казахстанской области - 23, в Карагандинской области – 15, в столице – 14, в Северо-Казахстанской и в Атырауской областях – по 11 новых случаев, в Туркестанской области и Костанайской областях - по 9, в Западно-Казахстанской – 8, в Акмолинской и Павлодарской областях – по 7, в Жамбылской области – 5, в Актюбинской области - 3, в Шымкенте - 2, в Мангистауской и Алматинской областях – по 1.

В Кызылординской области второй день подряд зарегистрировали ни одного случая.