В Кызылординской области второй день подряд регистрируют отсутствие заболевших
У 150 казахстанцев за сутки выявлен COVID-19
Фото пресс-службы Минздрава

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 150 случаев коронавирусной инфекции. У 93 заболевших проявились симптомы болезни, у 57 была установлена бессимптомная форма.

В Алматы зарегистрировано 24 новых случая, в Восточно-Казахстанской области - 23, в Карагандинской области – 15, в столице – 14, в Северо-Казахстанской и в Атырауской областях – по 11 новых случаев, в Туркестанской области и Костанайской областях - по 9, в Западно-Казахстанской – 8, в Акмолинской и Павлодарской областях – по 7, в Жамбылской области – 5, в Актюбинской области - 3, в Шымкенте - 2, в Мангистауской и Алматинской областях – по 1.

В Кызылординской области второй день подряд зарегистрировали ни одного случая.

Всего в Казахстане с 13 марта подтверждено 105 558 случаев коронавирусной инфекции, без учета пневмонии. Выздоровели 95 888 человека.

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