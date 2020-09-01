Токаев поручил сократить в этом году госаппарат на 10%

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе послания к народу Казахстана во вторник поручил сократить госаппарат на 10% в этом году, в следующем – еще на 15%.

«Пандемия и перевод большинства сотрудников на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать. Поручаю ускорить сроки сокращения госаппарата и работников квазигосдурарственного сектора. В этом году следует сократить их на 10%, а в следующем году еще на 15%», - сказал Токаев.

Таким образом, подчеркнул президент, задача сокращения чиновников на 25% будет решена уже в 2021 году.

«В зависимости от результатов и с учетом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении. За счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся работников.

Как подчеркнул глава государства, «низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого».

«Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, потере компетенции, инициативы и, самое главное, к коррупции. Поэтому с 1 июля 2021 года следует внедрить факторно-балльную шкалу. Это приведет к усилению ответственности и мотивации государственных служащих», - поручил Токаев.

Он отметил, что страна «остро нуждается в новых профессиональных кадрах, со свежими взглядами и инициативами». Как подчеркнул Токаев, «государственная служба не должна превращаться в закрытую касту».

«В то же время важно обеспечить преемственность и институциональную память, не допуская падения профессиональных и этических требований», - сказал президент.