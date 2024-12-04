Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы, сообщает пресс-служба Акорды. Согласно ему, в бюджет 2025 года заложен рост расходов почти на 7% относительно 2024 года, которые рассчитаны по курсу в 470 тенге за доллар.

Поступления бюджета на 2025 год определены в размере 21,7 трлн тенге с увеличением к плану этого года на 1,2 трлн тенге. Дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, со снижением до 1,9% к ВВП к 2027 году.

Токаев также подписал закон о гарантированном трансферте из Национального фонда. Документ предусматривает, что в бюджет 2025 года из него поступит 2 трлн тенге. Гарантированные трансферты на 2026 и 2027 пока запланированы в таком же объеме.

Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге. На прошлой неделе мажилис также согласился с предложением сената увеличить расходную часть на 118,8 млрд тенге для поддержки регионов, в том числе финансирования программы «Ауыл – ел бесігі».

На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к этому году на 871 млрд тенге.

В следующем году на поддержку регионов за счет республиканского бюджета будет выделено 7,5 трлн тенге, с увеличением на 452 млрд тенге.

Расходы силовых структур на 2025 год планируются в объеме 2,7 трлн тенге с увеличением на 111 млрд тенге.

На поддержку развития реального сектора экономики предусмотрено 2,1 трлн тенге, на развития АПК – 635 млрд тенге с ростом на 30%.

Расходы на развитие туризма и спорта в 2025 году запланированы в объеме 141 млрд тенге, на культуру и информацию – 165 млрд тенге.

В понедельник министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что, несмотря на ослабление тенге до 520 за доллар, бюджет, в который заложен курс доллара по 470 тенге, в ближайшее время пересматриваться не будет.

«Мы хотим увидеть результаты первого квартала (2025 года — .В). Будет понятно куда двигается цена на нефть. Цена на нефть сейчас — ключевой фактор для нас, даже более значительный, чем курс тенге», — отметил Байбазаров.

В 2025 году предусмотрен также целевой трансферт из Нацфонда в 3,2 трлн тенге. Эти деньги планируется направить на финансирование социально-значимых проектов республиканского масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов.