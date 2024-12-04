Депутаты вновь предложили ввести уголовную ответственность да кражу невест

Депутаты мажилиса возмутились распространяемыми в интернете видео о кражах невест и пропаганду этого по телевидению. В среду в ходе пленарного заседания они предложили ввести уголовную ответственность за это преступление, а спикер палаты Ерлан Кошанов поддержал своих коллег.

«Почему у нас не поднимают в СМИ и со сцены важность соблюдения прав людей? Я встречался со студентами, мне показали ролик мне, где девушку украли. Там ее кто-то рядом уговаривает и требует, чтобы написала, что по своей воле пришла. Но это же нарушение прав человека, а в ТikТок это видео набирает популярность, и его все шутливо комментируют», - заявил депутат Мурат Абенов.

По его словам, девушки говорят о нарушении своих прав, но никто не намерен их соблюдать. Более того, возмутился депутат, деятели культуры поддерживают это.

«Известные певцы поют “Алып кашамын, мейлi, олай калама, келин кыламын сени калайда анама”. Второй певец поет – “Коресин, меним уйиме барасын, басына аппак орамал тагасын, кондирем, конесин. Кыз болып келесин, Келин болып каласын”. И это мы транслируем по ТВ», - недоумевает парламентарий.

Абенов напомнил слова Касым-Жомарта Токаева, что некоторые хотят представить кражу невест как традицию, но это «мракобесие, которое нельзя никак оправдывать». Депутат также напомнил, что глава государства весной поручил «дать правовую оценку», но это до сих пор не сделано.

Тем временем, по статистике Абенова, если в 2023 году было зарегистрировано 13 фактов краж невест, то за 8 месяцев текущего года только в Туркестанской области - уже 18.

«В Мангистау украли девушку, есть видео, по дороге выпрыгнула она из машины, нанесен вред ее здоровью, уголовное дело возбужденное закрыли, и теперь, по ее словам, ей не у кого искать защиты. Крадут, заставляют уговорами, где силой – три-четыре дня держат насильно, наносят непоправимый вред ее чести и достоинству, но никто за это не несет ответственность. Я предлагаю ввести отдельную статью в Уголовном кодексе за кражу невест», - предложил Абенов.

Его поддержал депутат Едил Жанбыршин, который заявил, что сам воспитывает трех дочерей, а девушек ворую с улицы, как «вещь», и «ломают судьбу человека».

«Это ужасное явление в нашем обществе. Надо уголовно это наказывать. Я не понимаю, почему госорганы против криминализации такого явления? Получается, они поддерживают такое», - сказал он.

Депутат считает, что нужно «с детского сада» говорить об уважении девочек и девушек, «они же будущие матери».

«Если мы не будем защищать их, то это значит, что у нашего общества нет будущего. Это не смешно. Это не игрушка. Это национальная безопасность страны», - убежден Жанбыршин.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов признал, что это «одна из актуальнейших, кричащих проблем нашего общества».

«Есть поручение президента, но оно не находит своего решения. Предлагаю рассмотреть возможность введения такой нормы в проектах закона, которые будут рассматриваться – поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы», - сказал он.

Напомним, в августе 2023 года сообщалось, что генеральная прокуратура поддержала предложение уполномоченного по правам человека внести в Уголовный кодекс дополнительную статью 125-1, предусматривающую ответственность за кражу невест. При этом сообщалось, что офис омбудсмена рассматривает возможность внесения поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.

«Уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 “Похищение лица с целью заключения брака”, которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин», - заявляли в офисе омбудсмена.