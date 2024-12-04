Перед финансированием проектов за счет Нацфонда они будут проходить обязательную экспертизу

В среду мажилис принял во втором чтении Бюджетный кодекс и сопутствующие ему поправки. Согласно документу, правительство теперь обязано будет информировать парламент о проводимых корректировках республиканского бюджета.

«В рамках обеспечения прозрачности и подотчетности государственных финансовых потоков предусмотрено информирование парламента о проводимых корректировках республиканского бюджета и в целом усиление парламентского контроля за бюджетом путем расширения перечня документации и информации, представляемых в рамках проекта республиканского бюджета и годового отчета о его исполнении», - сказала депутат Татьяна Савельева.

Кроме того, усилен парламентский контроль за деятельностью субъектов квазигосударственного сектора через отчеты об использовании чистой прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов, и установление в законе о республиканском бюджете лимита их внешних заимствований.

В рамках повышения качества прогнозирования и увеличения доходов бюджета регламентируются компетенции и усиливается взаимодействие госорганов по планированию и администрированию доходов, в годовой отчет об исполнении бюджетов включается расширенная аналитическая информация по доходам, также регламентирована дивидендная политика с зачислением в бюджет не менее 50% от дивидендов, полученных от портфельных компаний «Самрук-Казына» и не менее 70% от суммы чистого дохода остальных субъектов квазигоссектора.

«В рамках рационального использования средств и управления финансовыми потоками предусматривается обязательное проведение экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств Нацфонда, которые реализуются без отражения в республиканском бюджете, и только при условии отсутствия альтернативных источников», - также добавила Савельева.

Вместе с тем по фискальной децентрализации и совершенствованию межбюджетных отношений предусмотрена передача корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса и индивидуального подоходного налога на районный уровень. По мнению депутатов, в результате этого доля бюджетов третьего уровня к поступлениям местного бюджета по 17 областям увеличится с 35% до 47%, без учета городов Астаны, Алматы и Шымкента, так как доля КПН от МСБ и ИПН занимает 51% в поступлениях регионов по этим видам.

Также поправками регламентированы взаимоотношения областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения и столицы между собой по вопросам развития агломераций.