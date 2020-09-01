Президент озвучил 7 основных принципов нового экономического курса

«Длительный нефтяной суперцикл, похоже, завершился, — напомнил президент. — Следует быть готовым к совершенно новой конъюнктуре мирового рынка. Создание по-настоящему диверсифицированной экономики для нас не просто необходимость, этот путь уже безальтернативен. При этом экономика обязана работать на повышение благосостояния народа. Усиливающийся общественный запрос на справедливое разделение выгод от роста национального дохода на эффективные социальные лифты обязательно должен найти положительный ответ. Поэтому новый экономический курс нашей страны должен базироваться на 7 основных принципах:

Справедливое распределение благ и обязанностей Ведущая роль частного предпринимательства Честная конкуренция. Открытие рынка для нового поколения предпринимателей Рост производительности, повышение сложностей и технологичности экономики Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа Озеленение экономики, охрана окружающей среды Принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом. При этом мы должны исходить из наших конкурентных преимуществ и реальных возможностей».