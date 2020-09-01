Холдинги «Байтерек» и «КазАгро» будут объединены – Токаев

«Я хочу отдельно остановиться на роли холдингов «Байтерек» и «КазАгро». Эти компании внесли ощутимый вклад в отрасли индустриализации и развитию агропромышленного комплекса и привели в порядок работу институтов в этих отраслях. Сейчас мы находимся вовсе в других условиях. Изменение институционального формирования является требованием времени. Поэтому следует объединить эти два холдинга и создать новый институт развития с более широкими финансовыми возможностями. Портфель компаний должен сократиться в два раза, а штат на 50%», - сообщил президент.

Это решение принято им в рамках работы по сокращению бесполезных трат, лишних долевых компаний и административных служаших в квазигосударственном секторе.

Холдинг «КазАгро» был образован в 2006 году. С того момента стратегическими направлениями компании остаются: увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение экспортного потенциала агропромышленного комплекса, улучшение доступности услуг по поддержке субъектов АПК. «КазАгро» состоит из 11 дочерних организаций, насчитывающих свыше 2000 сотрудников. По итогам 2019 года активы холдинга составили 1,31 трлн тенге (показав снижение на 19,2% за год), а чистый убыток – почти 10 млрд тенге (за два года он сложился на уровне 130 млрд тенге).

Холдинг «Байтерек» был создан в 2013 году. Компании холдинга специализируются на строительстве и обеспечении доступного жилья, развитии МСБ, а также поддержке крупного бизнеса, отечественных экспортеров и инфраструктурных проектов. Структура холдинга состоит из 63 организаций, 11 из которых – дочерние. В них трудоустроено порядка 2800 человек. Активы «Байтерека» по итогам 2019 года составили 5,2 трлн тенге (увеличившись на 10,5%), а чистая прибыль 51,5 млрд тенге (показав рост на 48,4%). При этом административные расходы холдинга превысили 54 миллиарда тенге, 24 млрд из которых пришлись на фонд заработных плат.

По итогам 2019 года общий размер активов «КазАгро» и «Байтерека» составил около 10% к ВВП страны. В течение нескольких лет они активно наращивали долг, который на порядок превышал их совокупные доходы.