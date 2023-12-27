​Новый бюджетный кодекс Казахстана принял мажилис

Во время пленарного заседания мажилис принял новый Бюджетный кодекс. Как обещает министр национальной экономики Алибек Куантыров, этот документ упрощает бюджетные процессы и делает их более простыми и открытыми.

По нынешнему законодательству, планирование бюджета длится 9-10 месяцев, начиная с февраля-марта по 30 декабря.

По словам Куантырова, бюджетный процесс долгое время критикуется за излишнюю бюрократизацию и длительность. Стратегическое и бюджетное планирование оторвано друг от друга. Имеются сложности с использованием бюджетных средств в следующем финансовом году, из-за чего затягивается реализация проектов.

«В проекте нового кодекса предусмотрен ряд норм, позволяющих сократить и упростить бюджетный процесс почти вдвое», — сказал Куантыров.

Теперь разработка и утверждение планов развития госорганов и регионов будет проходить один раз в три года. Это позволит исключить ежегодное рассмотрение и согласование планов развития.

Для сокращения количества корректировок и уточнения бюджета в течение года введен запрет на открытие очередной бюджетной программы для достижения одной цели плана развития. Процессы согласования и утверждения бюджетных программ будут упрощены.

Для достижения этого результата внедряется модель блочного бюджета, используемая в Сингапуре.

В рамках него разработчик будет предлагать установить блок базовых расходов постоянного характера на 3 года. Как правило, они составляют 50-60% общего объема бюджетов госорганов, включая административные расходы госорганов и другие ежегодно повторяющиеся расходы — на оказание госуслуг, выплату пенсий, пособий, субсидий и т.д.

«Таким образом, эти расходы не будут рассматриваться детально каждый год», — подчеркнул Куантыров.

Новый бюджетный кодекс уменьшает документооборот, согласительные процедуры и объем документов. Госорганам предоставляется больше свободы в управлении средствами. Но при этом повышается ответственность.

«В целом эти меры − очередной шаг к переходу на полноценный трехлетний бюджет», — подчеркнул Куантыров.

В законе также появился новый раздел «Управление государственными финансами». Он разграничивает компетенции уполномоченных органов для обеспечения устойчивости госфинансов и консолидирует информацию о госфинансах. Введены также бюджетные правила и требования по их исполнению.

В новом кодексе также предусмотрен долгосрочный прогноз развития страны с горизонтом 10 лет. Это будет базовый аналитический документ для разработки других документов.

В нем будут определены сценарии развития страны с учетом глобальных вызовов. А также просчитаны прогнозные финансовые возможности на 10 лет, принимающие во внимание риски для устойчивости госфинансов. Оценка этих рисков позволит принимать решения на этапе прогнозирования.

Отдельный блок поправок касается унификации механизмов государственно-частного партнерства. Так как концессия – это тоже разновидность ГЧП, планирование и реализация концессионных проектов будут регулироваться законом «О государственно-частном партнерстве». При этом закон «О концессиях» ставится на утрату.

Другие новшества бюджетного кодекса касаются введения подотчетности субъектов квазигосударственного сектора перед парламентом. Помимо прочего они будут затрагивать вопросы дивидендной политики и финансовых займов.

Также усилится парламентский контроль за деятельностью субъектов квазигосударственного сектора в части отчисления чистых доходов в бюджет и лимита внешних заимствований. Для этого в законе о республиканском бюджете появятся новые нормативы.