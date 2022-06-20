Основные убытки в структуре квазигосударственного сектора Алматы приходятся на метрополитен

Председатель ревизионной комиссии в Алматы Алтай Бердикулов на XХII сессии маслихата VII созыва заявил, что основные убытки в структуре квазигосударственного сектора города приходятся на метрополитен. Убытки также несут «Алматинские тепловые сети» и Дворец спорта им. Балуана Шолака. Всего убыточными в Алматы оказались 15 предприятий.

«В целом по городу Алматы в структуре квазигосударственного сектора оказались убыточными 15 предприятий на сумму 17,8 млрд тенге, прибыльными 84 предприятия на сумму 13,8 млрд тенге, работающими с нулевым результатом - 232 предприятия. Основные убытки приходятся на метрополитен - 5,3 млрд тенге, "Алматинские тепловые сети" - 1,9 млрд тенге, спортивно-культурный комплекс Балуан Шолак - 769,1 млн тенге», - сообщил Бердикулов.

Он отметил, что в целом в Алматы наблюдается положительная динамика сокращения консолидированного убытка всего квазигосударственного сектора.

