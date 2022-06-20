Основные убытки в структуре квазигосударственного сектора Алматы приходятся на метрополитен

«Алматинские тепловые сети» и Дворец спорта также несут убытки
Председатель ревизионной комиссии в Алматы Алтай Бердикулов на XХII сессии маслихата VII созыва заявил, что основные убытки в структуре квазигосударственного сектора города приходятся на метрополитен. Убытки также несут «Алматинские тепловые сети» и Дворец спорта им. Балуана Шолака. Всего убыточными в Алматы оказались 15 предприятий.
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