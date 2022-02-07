Петиция с требованием сделать прозрачными закупки фонда «Самрук-Казына» набрала более 1000 подписей

Петиция с требованием сделать прозрачными и машиночитаемыми данные о закупках фонда «Самрук-Казына» набрала более 1000 подписей. Ее авторы констатируют, что сегодня общественность лишена возможность анализировать закупки фонда и предотвращать сделки, заключенные в неконкурентных условиях.

Одной из основных проблем закупок «Самрук-Казына» является отсутствие доверия бизнеса к процедуре выбора поставщиков, а также отсутствие возможности участвовать в них на конкурентных условиях.

Составители документа напоминают, что 11 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости скорейшего реформирования этой системы и уменьшения количества закупок неконкурентным способом.

Наряду с этим в прошлом году вышел новый закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», направленный на решение ключевых проблем. Однако большую часть решений фонд продолжает принимать руководствуясь собственным видением и подзаконными актами.

«В этой ситуации необходимо выработать план действий который помог бы изменить подходы к проведению госзакупок, открыть информацию о госзакупках на уровне аналогичном с порталом государственных закупок. Это поможет существенно повысить доверие бизнеса и общественности. Все данные закупок «Самрук-Казына» должны быть публичными и доступными для скачивания и анализа в машиночитаемом формате», − такой выход из сложившейся ситуации предлагают авторы петиции.

Помимо этого они требуют:

- Обеспечить контроль соблюдения требований к прозрачности и установить реальную ответственность закупающих органов за не публикацию, или частичную публикацию информации и данных на каждом этапе государственных закупок.

- Cодействовать более широкому общественному контролю за госзакупками со стороны СМИ, НПО и самих активных жителей (в том числе на сельском уровне) для обеспечения эффективных расходов. Взаимодействие закупающих и контролирующих органов с представителями общественности позволит повысить подотчетность, добросовестность и, главное, эффективность государственных закупок.

- Усилить контроль за искусственным уклонением от проведения конкурентных процедур (например, путем дробления предмета закупок или надуманным обоснованием отсутствия конкуренции). Обеспечить реальную ответственность за подобные нарушения.