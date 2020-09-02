Порог достаточности есть у 721 тыс. граждан
1,4 трлн тенге смогут забрать казахстанцы из ЕНПФ
ФОТО BISNEWS.KZ

Тамара Вааль, Vласть

1,4 трлн тенге смогут забрать казахстанцы из Единого накопительного пенсионного фонда, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Глава государства поручил до конца этого года принять все необходимые нормативные правовые акты и провести подготовительную работу в целях использования части пенсионных накоплений. На сегодня есть концептуально одобренное решение», - сообщил Нурымбетов.

Он отметил, что на сегодня использовать часть своих пенсионных средств может 721 тыс. казахстанцев, что составит «порядка 1,4 трлн тенге».

«Среди них около 530 тыс. работающих граждан, имеющих пенсионные накопления, превышающие «порог достаточности», более 178 тыс. пенсионеров, которые имеют пенсионные накопления, и 13 тыс. человек, заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой компанией», - объяснил министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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