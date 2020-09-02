Токаев сменил послов Казахстана в Египте и Катаре

Так, Арман Исагалиев освобожден от должности посла РК в Египте и посла РК в Алжире и Тунисе по совместительству и назначен послом Республики Казахстан в Государстве Катар. Он сменил Аскара Шокыбаева, который освобожден от этой дипломатической должности. А послом Казахстане в Египте назначен Шариф Лама.

Вместе с тем посол Казахстана в Индии Ерлан Алимбаев назначен послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.

Посол Казахстана в Венгрии Жанибек Абдрашов назначен послом в Республике Северная Македония по совместительству.

Даулет Ембердиев освобожден от должности посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт.