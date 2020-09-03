Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 106 тысяч

За сутки в Казахстане зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. У 55 человек проявились симптомы болезни, у 33 – бессимптомная форма.

В столице подтверждено 18 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 14, в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях – по 8 новых случаев, в Северо-Казахстанской области – 7, в Алматы, Атырауской, Жамбылской, Акмолинской областях – по 5 случаев, в Павлодарской и Костанайской областях – по 4, в Актюбинской области – 3, в Шымкенте, Алматинской области – по одному случаю.

Ни одного нового случая не выявлено в Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Всего с 13 марта в стране подтверждено 106 032 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 97 697 человек.

