За сутки выявлено 88 новых случаев
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Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане превысило 106 тысяч

За сутки в Казахстане зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. У 55 человек проявились симптомы болезни, у 33 – бессимптомная форма.

В столице подтверждено 18 случаев, в Восточно-Казахстанской области – 14, в Карагандинской и Западно-Казахстанской областях – по 8 новых случаев, в Северо-Казахстанской области – 7, в Алматы, Атырауской, Жамбылской, Акмолинской областях – по 5 случаев, в Павлодарской и Костанайской областях – по 4, в Актюбинской области – 3, в Шымкенте, Алматинской области – по одному случаю.

Ни одного нового случая не выявлено в Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Всего с 13 марта в стране подтверждено 106 032 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 97 697 человек.

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