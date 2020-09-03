Комитет по денежно-кредитной политике при Нацбанке будет принимать решение о размере базовой ставки

Комитет по денежно-кредитной политике, который будет создан в Нацбанке по поручению президента, будет принимать решение о размере базовой ставки, сообщил заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

«Глава государства озвучил задачу «по-новому подойти к денежно-кредитной политике». В данный момент Национальным банком разрабатывается стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. Она будет способствовать устранению системных проблем, препятствующих эффективной реализации денежно-кредитной политики, повысит доверие к тенге и проводимой политике, а также через обеспечение стабильной инфляции будет способствовать формированию предсказуемой среды для долгосрочных инвестиций в казахстанскую экономику», - говорится в комментарии Баймагамбетова, опубликованном на сайте регулятора.

Для повышения эффективности валютного рынка совместно с правительством будут проработаны дополнительные меры возврата валютной выручки в страну и созданы благоприятные условия для ее реализации экспортерами, добавил он.

А что касается поручения президента о создании при Нацбанке комитета по денежно-кредитной политике, то он будет создан до конца этого года.

«Это будет коллегиальный орган, главной задачей которого станет принятие решений по размеру базовой ставки и ее коридора. В среднесрочной перспективе в него войдут независимые члены», - сообщил Баймагамбетов.