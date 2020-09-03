В Минтруда определили порог достаточности, при котором граждане смогут забрать деньги из ЕНПФ

В министерстве труда и социальной защиты населения определили порог достаточности, при котором граждане смогут забрать деньги из ЕНПФ. Для граждан, достигших 30 лет, он будет составлять 2,5 млн тенге, 40 лет – 3,4 млн тенге, 50 лет – 4,5 млн тенге, рассказал в четверг в ходе брифинга в правительстве министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«По предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет «порог достаточности» составит 2 млн 518 тыс. тенге. Сверх этой суммы они могут изъять по выбору на вышеуказанные нужды. Для 35 лет – 2 млн 961 тыс. тенге; 40 лет – 3 млн 437 тыс. тенге; 45 лет – 3 млн 947 тыс. тенге; 50 лет – 4 млн 495 тыс. тенге; 55 лет – 5 млн 084 тыс. тенге; 59 и более лет – 5 млн 586 тыс. тенге. Достижение данных «пороговых» сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране», - сообщил Нурымбетов.

При этом порог достаточности будет одинаковым для мужчин и женщин и будет пересчитываться для новых получателей, исходя из доходности, инфляции, размеров минимальной выплаты и так далее.

Использовать средства можно для покупки жилья, на лечение или вложить в ценные бумаги. Эту возможность получат 721 тыс. казахстанцев.

«При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель», - пояснил министр.

По словам Нурымбетова, жилье можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке, также на эти средства можно будет купить земельный участок либо рефинансировать ипотеку в любом банке второго уровня, по любой программе, а также на строительство или ремонт собственного жилья. Однако приобретенное жилье за счет средств ЕНПФ нельзя будет продавать в течение пяти лет.

Что касается лечения, здесь вкладчик должен будет обратиться в комиссии, которые будут созданы при управлениях здравоохранения, затем выбрать клинику и после одобрения обратиться с заявкой к уполномоченному органу, который будет определен правительством.

«Данные подходы поддержаны главой государства. Для их реализации до конца текущего года будут приняты все необходимые нормативные правовые акты и проведена подготовительная работа. Воспользоваться правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ для целевого использования граждане вышеуказанных категорий смогут уже в 2021 году», - заключил Нурымбетов.