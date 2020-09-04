Новые поправки в бюджет правительство Казахстана внесет в парламент в конце сентября

Очередные поправки в республиканский бюджет правительство Казахстана планирует внести в мажилис парламента в конце сентября – начале октября текущего года. Они связаны с реализацией поручений президента, на которые потребуется дополнительно в 2020 и 2021 годах около 2 трлн тенге.

«Корректировки в республиканский бюджет мы планируем в ближайшее время разработать. Ориентировочно в конце сентября – начале октября внесем в мажилис», - сказал в пятницу в ходе брифинга в правительстве министр финансов Ерулан Жамаубаев.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов сообщил, что на реализацию поручений президента в 2020-2021 годах потребуется около 2 млрд тенге.

«По предварительной оценке, в текущем году дополнительная потребность составит порядка 300 млрд тенге. А в бюджете 2021 года уже предусмотрено 1,6 трлн тенге. В первую очередь, это такие расходы, как увеличение зарплаты медработников и учителей, субсидирование процентных ставок по кредитам МСБ, расходы на строительство и реконструкцию дорог республиканского значения и другое. По отдельным поручениям совместно с госорганами в настоящее время уточняются затраты», - отметил Смаилов.

Кроме того, по его словам, часть затрат уже предусмотрена в бюджете текущего года. Это 30 млрд тенге на строительство 13 новых инфекционных больниц и еще 70 млрд тенге, но уже из резерва правительства, на закуп компьютерной техники для школьников.

«Источником расходов по этим дополнительным затратам у нас будут являться оптимизация расходной части бюджета, дополнительные поступления от работы по снижению теневой экономики, расширение налогооблагаемой базы, соответственно, поступления в бюджет за счет развития экономики, предпринимательства и частные инвестиции», - объяснил первый вице-премьер, из каких источников будет правительство брать деньги.