В данный момент он находится под стражей
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Начальник отдела по борьбе с наркобизнесом в Туркестанской области подозревается в мошенничестве
фото Айсулу Тойшибековой

Начальник отдела по борьбе с наркобизнесом отдела полиции Арысского района департамента полиции по Туркестанской области подозревается в мошенничестве, он взят под стражу, сообщает Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по г.Шымкент начато досудебное расследование в отношении начальника отделения по борьбе с наркобизнесом отдела полиции Арысского района департамента полиции по Туркестанской области по подозрению в совершении неоднократных фактов мошенничества. Майор полиции подозревается в том, что в августе 2019 года будучи сотрудником полиции, путем обмана и злоупотребления доверием граждан города Шымкента, завладел их дорогостоящими автомошинами марки Lexus LX 570 и Toyota Camry в количестве 4 машин на общую сумму 94 млн тенге и аналогично завладел денежными средствами осужденного в сумме $33 тыс., под предлогом содействия в условно-досрочном освобождении», - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

29 августа в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

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