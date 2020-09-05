Американская вакцина от коронавируса может быть готова уже в октябре, заявил Трамп

Американская вакцина от коронавирусной инфекции может быть готова уже в конце октября, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», - цитирует Трампа РБК.

Он сообщил, что компания Pfizer ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Среди основных разработчиков американской вакцины также Johnson & Johnson и Moderna.

Ранее газета The New York Times писала, что еще в апреле министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию, в которой утверждалось, что доступ к вакцине должен произойти в октябре 2020 года. Но несмотря на усилия Белого дома и фармацевтических компаний, эти сроки были отложены, и администрация президента поставила новой целью обеспечить выпуск миллионов доз вакцины к концу этого или началу следующего года.

Тем временем американские компании, разрабатывающие вакцины, хотят просить власти США не сертифицировать препарат до тех пор, пока не будет доказана его полная безопасность и эффективность, сообщает ТАСС. По данным The Wall Street Journal, среди компаний, планирующих обратиться к американским властям, есть и Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer. При этом руководство Pfizer не исключило того, что к концу октября получит достаточно данных относительно безопасности и эффективности вакцины для ее регистрации.

«Мы уверены, что эта просьба поспособствует тому, чтобы готовящаяся к регистрации вакцина от COVID-19 получила общественное одобрение, а также позволит обеспечить соблюдение всех правил, по которым происходит оценка [безопасности и эффективности вакцины]», - цитирует издание проект готовящегося обращения компаний, которое, по данным источников The Wall Street Journal, производители вакцины могут направить американским властям на следующей неделе.