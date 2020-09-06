В четырех регионах не выявлено ни одного заболевшего
76 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы акимата Алматы

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 76 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав. У 45 человек проявились симптомы болезни, у 31 – бессимптомная форма.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 17 новых случаев, в Алматы – 10, в Карагандинской области – 8, в столице – 7, в Западно-Казахстанской области – 6, в Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по 5 новых случаев, в Туркестанской области – 4, в Акмолинской и Костанайской областях – 3, в Алматинской области – 2, в Шымкенте – 1.

Ни одного случая заражения не зарегистрировано в Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 106 301 случаев заражения, без учета коронавирусной пневмонии. Выздоровели 99 523 человек.

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