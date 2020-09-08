Михаил Саакашвили согласился быть «переходным» премьер-министром Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности стать «переходным» премьер-министром страны на стабилизационный период в случае победы оппозиции на парламентских выборах, пишет «Коммерсантъ» .

7 сентября партия «Единое национальное движение» и другие партии, состоящие с ней в оппозиционном альянсе, выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра.

«Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия»,- написал Саакашвили в Facebook.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В парламент избираются 150 депутатов по смешанной системе.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года. В конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания президентского срока, он улетел в Брюссель. Бывший грузинский президент получил гражданство Украины после «майдана». Впоследствии он занимал несколько высоких постов в Украине.

В январе 2018 года Саакашвили был заочно приговорен к лишению свободы в Грузии по делу о злоупотреблении полномочиями. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в августе этого года говорила, что бывшего президента задержат на границе, как только он попытается вернуться в страну.