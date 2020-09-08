7 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход от нее, выздоровели 217 человек, сообщает Минздрав.

Общее число случаев коронавирусной пневмонии, зарегистрированных с 1 августа, достигло 27 778, летальных случаев – 315, выздоровевших – 6 176.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 6 человек. Продолжают получать лечение 4 892 человека, из них в стационарах находятся 2 680 пациентов. Состояние 142 человек оценивается как тяжелое, 16 – как крайне тяжелое, 23 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего в Казахстане подтверждено 134 204 случая коронавируса и коронавирусной пневмонии.