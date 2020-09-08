Колесникова задержана при пересечении границы с Украиной

Пограничная служба Беларуси заявила, что одна из лидеров оппозиции страны, член координационного совета Мария Колесникова задержана при попытке «прорыва через границу» с Украиной, передает Еврорадио . Еще два часа назад погранслужба утверждала, что Колесникова покинула страну.

«Пункт пропуска «Александровка» находится на украинской границе. От него до государственной границы - где она реально проходит и обозначена – еще 6 километров. Для того, чтобы пересечение границы проходило под контролем пограничников, в этом промежутке действуют наряды, которые контролируют там ситуацию, проверяют законность нахождения в пограничной зоне у тех, кто стоит на въезд и выезд», - рассказал официальный представитель погранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, в начале пятого утра Мария Колесникова и два других представителя координационного совета - Антон Родненков и Иван Кравцов – прошли погранконтроль на выезд в пункте пропуска «Александровка». «Прошли все виды кантроля. Выехали с территории пункта пропуска на этот шестикилометровый участок дороги и поехали в сторону Украины. На пути им встретился наш пограничный наряд, который по идее должен проверять, все ли в порядке, не поехали ли они в объезд и так далее. Вместо того, чтобы выполнить законные требования пограничного наряда, транспортное средство ускоряется, создавая угрозу военнослужащим и фактически скрывается на территории Украины. При этом Колесникова оказывается вне транспортного средства. По всей видимости, ее с транспортного средства выпихнули, выкинули. Как раз перед тем как ускорится», - заявил Быковский.

По его словам, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, а «гражданку Колесникову мы вынуждены были задержать». «Теперь она задержана, ведется разбирательство. По этим фактам будет дана правовая оценка», - сказал он.

При этом местонахождение Колесниковой в погранслужбе не знают. «Ведется разбирательство», - сказал Бычковский.

Два часа назад Бычковский говорил иное: «8 сентября в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины», - говорил он.

При этом государственные СМИ распространили 15-секундное видео, на котором Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть Беларусь. По версии госСМИ, видео было в телефоне Кравцова, который он выбросил при переходе границы.

Между тем источник агентства "Интерфакс-Украина" заявил, Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. «При попытке фактической депортации она порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины», - сказал собеседник агентства.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из страны был «насильственным выдворением».

«От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь».

Один из двух остающихся на свободе и в стране членов президиума координационного совета оппозиции Максим Знак заявил Радио Свобода, что Колесникова не планировала покидать страну.

«Мы с Марией Колесниковой обсудили ситуацию после случившегося с Ольгой Ковальковой, которую вывезли в Польшу. И Мария говорила, что ни в коем случае не будет согласна на выезд из страны, если такое случится с ней», - сказал он.

Ольга Ковалькова – другой член президиума координационного совета получила сначала 10 суток административного ареста, затем – еще 15. При этом в начала второго адмареста ее ночью вывезли из изолятора временного содержания и довезли на машине до границы с Польшей. Ковалькова позднее говорила, что ее вынудили покинуть страну, обещая, что в противном случае она останется за решеткой надолго.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, так же вынужденно покинувшая Беларусь сразу после выборов президента месяц назад, потребовала немедленного освобождения Марии Колесниковой.

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх», - говорится в заявлении Тихановской, распространенном ее телеграм-каналом во вторник.