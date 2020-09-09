73 новых случая COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане

В столице отмечается значительный прирост новых случаев – 19. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 16 новых случаев. В Атырауской и Карагандинской областях – по 6 новых случаев, в Северо-Казахстанской области – 5, в Алматы – 4, в Акмолинской области – 4, в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях – по 3 новых случая, в Костанайской области – 2, в Шымкенте, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областях – по одному новому случаю.

Нет новых заболевших по-прежнему в Мангистауской и Кызылординской областях.

Всего в стране подтверждено 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 100 042 человека, в том числе 149 за минувшие сутки.