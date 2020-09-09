В Минске задержан член координационного совета оппозиции Максим Знак

В Минске утром в среду задержан адвокат Максим Знак – предпоследний остававшийся на свободе и в Беларуси член президиума координационного совета оппозиции, сообщает Еврорадио .

Утром 9 сентября он успел написать слово «маски», а по телефону только произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришёл» и отключился.

У Знака было запланировано включение в эфире российского радио «Эхо Москвы», но в эфир он так и не вышел. Ведущие сказали, что отсутствие связи с ним - «это тревожный сигнал».

Знак был задержан в офисе штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико, который не был допущен к выборам и с июня содержится в СИЗО по обвинению в хищениях. В офисе штаба проходит обыск, сообщают корреспонденты Еврорадио.

К этому моменту из членов президиума координационного совета оппозиции на свободе и в стране остается только лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексиевич, которая хоть и вошла в президиум, но активного участия в его работе не принимала.

Изначально в президиум совета вошли семь человек: Мария Колесникова (похищена в понедельник утром в Минске, ее пытались насильно вывезти из страны, но не смогли этого сделать, она задержана, но ее местонахождение неизвестно), Сергей Дылевский (отбывает второй административный арест под Минском), Лилия Власова (задержана по уголовной статье, суд должен рассмотреть вопрос о ее аресте), Ольга Ковалькова (была под административным арестом, вывезена из страны, находится в Польше), Павел Латушко (покинул страну сам под угрозой ареста), а также Алексиевич и Знак.

Александр Лукашенко накануне заявил, что не намерен вести переговоров с координационным советом, поскольку не знает, «кто эти люди». При этом он лично поздравлял всемирно известную писательницу Светлану Алексиевич с награждением Нобелевской премией по литературе, а Павел Латушко был послом и министром культуры – на эти должности в Беларуси чиновников назначает президент.