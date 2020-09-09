Казахстанская платформа онлайн-образования подвергается DDoS-атаке извне – МОН

Казахстанская платформа дистанционного обучения OnlineMektep.org подверглась серии мощных внешних DDoS-атак. Ее разработчики считают, что это делается для подрыва доверия пользователей, сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки.

«Казахстанская платформа дистанционного обучения OnlineMektep.org несколько дней подряд подвергается массированной DDoS атаке, исходящей из ресурсов вне Казахстана. Разработчики платформы считают атаку организованной и направленной на подрыв доверия пользователей», - говорится в сообщении Минобразования.

Здесь отмечают, что в среду OnlineMektep выдержал атаку «благодаря защите, предоставленной государственной технической службой КНБ РК».

«Сегодняшняя внешняя DDoS атака была наиболее сильной, вызвав десятикратное увеличение нагрузки на платформу. Это одна из наиболее крупных цифровых атак за всю историю казахстанского интернета», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в сети участились сообщения злоумышленников с предложениями о взломе личных аккаунтов пользователей платформы. По заверениям пресс-службы Минобразования, такие сообщения передаются в соответствующие правоохранительные органы.

OnlineMektep.org является основным ресурсом, на котором проходят обучение казахстанские школьники в период карантина. Здесь организовано обучение более 3,5 тыс. школ, с 1 сентября при помощи платформы ежедневно обучается более 1,5 млн школьников. С начала учебного года на ресурсах платформы учителя провели более 3 млн онлайн-уроков, просмотрено более 160 млн страниц, выполнено около 500 млн упражнений. Ежесекундно платформа получает от 70 до 80 тыс. обращений уникальных пользователей одновременно.

«Разработчики платформы просят пользователей отнестись с пониманием к сбоям, связанным с атакой, и сообщают, что совместными усилиями специалистов компании и технической службы КНБ РК принимаются все меры по предотвращению подобных атак», - просят в Минобразования и науки.