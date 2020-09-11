Соответствующий указ подписал президент
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Юрий Ильин назначен главой МЧС
Фото primeminister.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Юрия Ильина министром по чрезвычайным ситуациям, сообщает Акорда.

«Назначить Ильина Юрия Викторовича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», - говорится в документе.

Распоряжением президента он освобожден от должности замминистра внутренних дел.

Юрию Ильину 52 года. Он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. Конева И.С. по специальности «Инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин», а также Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист». Трудовую деятелньость начинал преподавателем курсов гражданской обороны Сумской области Украины. В разные годы работал начальником отдела гражданской защиты Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям, заместителем начальника этого управления, был замначальника ДЧС Алматы, возглавлял управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы, был заместителем акима города. Также работал в администрации президента. С апреля 2016 года занимал пост заместителя министра внутренних дел.

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