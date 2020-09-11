Fly Arystan открывает новое направление из Актау в Актобе

Авиакомпания Fly Arystan запускает новое направление между городами Актау и Актобе. Первый рейс будет осуществлен 16 октября, сообщили в пятницу в пресс-службе лоукостера.

«Регулярные перелеты будут осуществляться на комфортабельных реактивных самолетах Airbus A320 на 180 посадочных мест с 16 октября. Минимальная стоимость путешествия из прикаспийского региона в административный центр Актюбинской области начинается от 6999 тенге в один конец. Продолжительность полета между двумя западными городами составит менее полутора часов, рейсы будут осуществляться 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», - сообщили в авиакомпании.

Здесь напомнили, что ранее лоукостер выполнял полеты в Актау из столицы, Алматы, Караганды, Атырау и Шымкента.

«В августе текущего года прирост пассажиропотока FlyArystan увеличился на 120% по сравнению с июлем 2020 года. И мы планируем дальше наращивать объемы перевозок из/в западный регион Казахстана, предлагая еще больше маршрутов населению», - цитирует пресс-служба директора по финансам Fly Arystan Алима Шалбаева.