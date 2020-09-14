Еще почти 1,5 тыс. медработников получили компенсации за заражение CОVID-19
Родственникам 20 умерших от CОVID-19 медиков выплатили по 10 млн тенге
ФОТО ДУЛАТА ЕСНАЗАРА

Тамара Вааль, Vласть

Родственникам 20 медицинских работников, которые скончались от пневмонии и коронавирусной инфекции, перечислили компенсации в размере 10 млн тенге. Об этом в понедельник сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

«Государственный фонд социального страхования перечислил выплаты родственникам 20 медработников, которые скончались в результате заболевания», - говорится в сообщении.

Также в Минтруда сообщили, что 1 487 медработников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из ГФСС в размере 2 млн тенге.

Напомним, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется министерством здравоохранения, после чего заявки передаются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», где формируются электронные макеты дел. Затем эти документы направляются в ГФСС для назначения выплаты.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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