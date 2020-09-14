Он взят под стражу на два месяца
  • 216
Замакима Караганды подозревают в хищении 107 млн тенге, выделенных на строительство домов
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Заместитель акима Караганды Жаксылык Шалабеков подозревается в хищении бюджетных средств в размере 107 млн тенге. Как сообщает прокуратура Карагандинской области, деньги были выделены по программе «Нурлы жер» на строительство домов.

«Должностное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно в хищении и растрате бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме «Нурлы жер» на строительство крупнопанельных жилых домов Караганды, группой лиц по предварительному сговору», - цитирует официальное сообщение прокуратуры агентство Sputnik Казахстан.

По данным надзорного органа, Шалабеков причинил государству ущерб в размере 107 млн тенге.

С санкции суда замакима взят под стражу на два месяца. Расследование находится на особом контроле руководства прокуратуры региона.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Вопрос въезда казахстанских студентов в Россию должен решиться в течение месяца – Лавров
Новости
Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы – Альтаев
Новости
Задержаны первый замакима Атырауской области и глава областного управления строительства
Новости
Наземная граница с Кыргызстаном останется закрытой
Новости
В Алматы проходит митинг за кредитную амнистию и против китайской экспансии
Новости
Акимат Алматы санкционировал митинг Демпартии 13 сентября