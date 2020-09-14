Замакима Караганды подозревают в хищении 107 млн тенге, выделенных на строительство домов

Заместитель акима Караганды Жаксылык Шалабеков подозревается в хищении бюджетных средств в размере 107 млн тенге. Как сообщает прокуратура Карагандинской области, деньги были выделены по программе «Нурлы жер» на строительство домов.

«Должностное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно в хищении и растрате бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме «Нурлы жер» на строительство крупнопанельных жилых домов Караганды, группой лиц по предварительному сговору», - цитирует официальное сообщение прокуратуры агентство Sputnik Казахстан.

По данным надзорного органа, Шалабеков причинил государству ущерб в размере 107 млн тенге.

С санкции суда замакима взят под стражу на два месяца. Расследование находится на особом контроле руководства прокуратуры региона.