Уголовную ответственность за провокацию преступления введут в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания сенат во втором чтении рассмотрел проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», но вернул со своими правками в мажилис.

«В ходе обсуждения законопроекта во втором чтении возникла необходимость внесения изменений в одобренный мажилисом законопроект. Так, предлагается внести изменения в статью 412-1 (Провокация преступления) Уголовного кодекса, согласно которой под провокацией преступления понимаются незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или шантажа», - рассказал об изменениях сенатор Андрей Лукин.

В целом же, по его информации, новым законопроектом устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости; предлагается отнести к субъектам коррупции лиц, занимающих должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также лиц, занимающихся закупками в квазигосударственном секторе; вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения. Кроме того, предусматривается введение института антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях квазигосударственного сектора, а также предлагаются поправки, связанные с преобразованием Национального бюро по противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.