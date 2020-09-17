Более 390 млн тенге вернул Казахстан из Швейцарии по «Хоргосскому делу»

Казахстанские прокуроры вернули из Швейцарии более 390 млн тенге, которые находились на счету одного из члена «организованного преступного сообщества» по «Хоргосскому делу», сообщили в четверг в пресс-службе генеральной прокуратуры.

«14 сентября федеральные власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше 390 млн тенге, выведенных за рубеж членами организованного преступного сообщества по «Хоргосскому делу». Указанные финансовые средства находились на счету иностранной компании в Швейцарском банке, принадлежащей одному из активных членов преступного сообщества Магзуму Абдралиеву, находящегося с 2012 года в международном розыске», - говорится в сообщении.

В Гепрокуратуре отметили, что работа по возврату активов Абдралиева из Швейцарии велась с 2018 года. И напомнили, что в 2019 году в доход государства по этому делу из Швейцарии уже было возвращено 140 млн тенге. Таким образом, общая сумма средств, поступивших из Швейцарии в госбюджет по данному делу в рамках работы по возврату активов из-за рубежа, составляет порядка 530 млн тенге или более $1,3 млн.